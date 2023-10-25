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25 октября, 21:34

Заварухин — о победе над «Металлургом»: «Первые два периода играли хорошо. В третьем немного подсели»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Первые два периода играли хорошо: контролировали игру, создавали много моментов. В третьем периоде немного подсели. Все прекрасно понимают нашу ситуацию, но мы не обращали внимание на это. Играли в свой хоккей. Забили даже гол себе, но ничего страшного в этом нет. Самое главное, что мы выстояли и взяли два очка», — приводит слова Заварухина сайт лиги.

Нападающий челябинского клуба Семен Дер-Аргучинцев в этом матче набрал 3 (2+1) очка, а вратарь команды Никита Подскребалин отразил 36 бросков и одержал первую победу в КХЛ.

«Трактор» занимает 7-е место в таблице «Востока», набрав 24 очка в 23 матчах. 27 октября команда дома сыграет снова против «Магнитки», а 29 октября примет «Куньлунь».

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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