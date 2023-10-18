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Сегодня, 01:24

Заварухин: «Надо больше работать, закрывать вратаря и реализовывать моменты, которые создаем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ребята вышли с хорошим настроем, была видна заряженность. Самое главное, что хотели победить. Забили хороший гол, но во втором периоде соперник поймал нас на контратаках. Нужно отдать должное, «Амур» очень много шайб ловил на себя, что дорогого стоит. Соперник воспользовались нашими ошибками, и это немножко надломило. Но на третий период ребята вышли с мыслью отыграться. Где-то что-то не получилось, однако были хорошие моменты, забили гол. Сейчас сказали ребятам, что просто так голы не даются. Надо больше работать, закрывать вратаря и реализовывать моменты, которые создаем», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Амур» (19 очков) идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ после 18 матчей. «Трактор» (20) занимает седьмую строчку на «Востоке» после 20 игр.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/17/521357.html
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