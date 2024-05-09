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Сегодня, 13:57

Заварухин — о непродлении контракта с «Трактором»: «Обидно. Болельщика не обманешь»

Заварухин впервые прокомментировал свой уход из «Трактора»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал решение руководства клуба не продлевать с ним контракт.

«Обидно. Буду сильнее. Болельщика не обманешь», — написал Заварухин в своих соцсетях.

На пост главного тренера «Трактора» был назначен канадец Бенуа Гру. Заварухину было предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».

8 мая «СЭ» сообщил, что Алексей Заварухин получил предложение войти в тренерский штаб «Автомобилиста», который возглавляет его двоюродный брат Николай Заварухин.

Бенуа Гру в&nbsp;2014 году. «Трактор» убрал тренера после успешного сезона. Заварухина сменил канадец, который украл у России золото МЧМ

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Алексей Заварухин
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