Жамнов — о разгроме СКА: «Впервые в сезоне «Спартак» от первой до последней секунды сыграл как команда»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над СКА (5:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Ребята молодцы. Наверное, первая игра в этом сезоне, когда мы сыграли полностью от первой до последней секунды как команда. Это здорово, это радует. Ну и хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали, поддержали нас. Их поддержка была необходима, особенно здесь. Еще раз спасибо», — сказал Жамнов.

«Спартак» прервал трехматчевую победную серию СКА в очных противостояниях. Москвичи одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга впервые с ноября 2023-го.

После этой игры «Спартак» набрал 57 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. СКА с 54 очками — на 6-й строчке.