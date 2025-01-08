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Сегодня, 20:07

Жамнов — о разгроме СКА: «Впервые в сезоне «Спартак» от первой до последней секунды сыграл как команда»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над СКА (5:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Ребята молодцы. Наверное, первая игра в этом сезоне, когда мы сыграли полностью от первой до последней секунды как команда. Это здорово, это радует. Ну и хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали, поддержали нас. Их поддержка была необходима, особенно здесь. Еще раз спасибо», — сказал Жамнов.

«Спартак» прервал трехматчевую победную серию СКА в очных противостояниях. Москвичи одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга впервые с ноября 2023-го.

После этой игры «Спартак» набрал 57 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. СКА с 54 очками — на 6-й строчке.

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КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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