Жамнов — о поражении «Спартака» от «Металлурга»: «Не хватило трафика и злости»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».

Красно-белые на выезде проиграли магнитогорской команде в этой встрече, не забив ни одного гола (0:4).

«Первая игра сложилась не так, как хотелось бы. Движемся дальше, готовимся к следующему матчу. У нас были моменты, не хватило злости. Опять начали больше играть по периметру. Особой нагрузки у вратаря соперника не было: не хватило трафика, злости. Учтем это в дальнейшем. Мы чуть-чуть ушли от игры, которая у нас была и которую мы просим. Самое главное — мы уступали в борьбе за нейтральные шайбы. Илья Ковальчук в хорошем состоянии. Он готов на сто процентов», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.

Магнитогорцы вышли вперед в серии второго раунда Кубка Гагарина 1-0. Следующий матч команды проведут во вторник, 19 марта, в Магнитогорске. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.