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Сегодня, 04:38

Жамнов: «Радует, что игроки «Спартака» стали прислушиваться к требованиям тренеров»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Ребята бились, боролись, я доволен. Радует, что игроки стали прислушиваться к требованиям тренеров, это плюс. Сегодня играли по заданию, игра была равной, соперник серьезный. Молодцы, что держали темп все 60 минут», — цитирует пресс-служба лиги Жамнова.

Также он оценил прогресс в игре форварда Николая Голдобина в этом сезоне. 29-летний хоккеист в 44 играх набрал 35 (10+25) очков.

«У нас есть диалог с каждым игроком. Если у тебя что-то не получается, ты обязан работать на команду. Николай стал делать много правильных вещей, а голы придут», — добавил Жамнов.

«Спартак» с 64 очками занимает 2-е место в Западной конференции, а ЦСКА идет на пятой строчке — 62 очка.

Вратарь ЦСКА Павел Хомченко и&nbsp;нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Пашин. «Спартак» победил ЦСКА в четвертый раз в сезоне
Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Алексей Жамнов
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