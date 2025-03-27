Жамнов: «В плей-офф тяжелее отыгрываться, чем в регулярке»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Северсталью» (5:4 ОТ) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2025.

«Ошибки будут. Мы все люди, все ошибаемся. Завтра поговорим о том, как убрать ошибки, которые у нас есть в обороне. Первую игру только сыграли, у нас впереди ещё много игр, будем убирать. Это эмоции, мы в регулярке таких ошибок не совершали, только в игре, где счет был 8:6. Связка Рубцова и Пашина лучше всех провела игру? Выигрывает всегда команда. Одну игру одно звено вытащит, другую — другое. Уделяли особое внимание ударной тройке «Северстали»? Мы разбираем все звенья. Дважды отыгрались с «-2»? Нельзя так начинать. В плей-офф тяжелее отыгрываться, чем в регулярке. Хоккей энергозатратный с обеих сторон», — цитирует пресс-служба КХЛ Жамнова.

Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Москве.