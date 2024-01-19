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19 января, 23:20

Жамнов — о результатах «Спартака»: «Уныния нет, команда играла хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру команды в матче с «Авангардом» (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«У меня к игрокам претензий нет, ни по самоотдаче, ни по игре. Ясно, что у нас свои проблемы, но они в прошлом, парни бились, полностью отдавались. Где-то не хватило мастерства в концовке в завершающей стадии. Ну и второй и третий гол в наши ворота — чисто наши ошибки. Ошибаются все, просто соперник использовал эти ошибки, а мы нет. Уныния нет, команда играла хорошо. Не скажу, что был какой-то фон усталости. Это качество принятия решений в той или иной ситуации», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

Авторы двух голов в&nbsp;матче спартаковец Егор Филин и&nbsp;омич Рид Буше. Ковальчук не смог забить бывшей команде: «Спартак» проиграл «Авангарду»

«Спартак» с 69 очками в 54 играх занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В последних пяти матчах команда 1 раз одержала победу и 4 раза проиграла.

21 января красно-белые сыграет на выезде с «Ак Барсом».

ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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