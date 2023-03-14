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Сегодня, 13:28

Жамнов о назначении в «Спартак»: «Мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны»

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Алексей Жамнов поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера «Спартака».

«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить «Спартак», клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков. Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны. Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московского «Спартака», — приводит слова Жамнова пресс-служба клуба.

«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона-2022/23, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте на «Западе», не попав в плей-офф.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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