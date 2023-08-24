Жамнов — о возможности подписания Ковальчука: «Дверь «Спартака» для него открыта»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал возможность подписания Ильи Ковальчука.

— Сейчас он вернется в начале сентября, поговорим и конкретно скажем. Я с Ильей разговаривал, виделся много этим летом, все будет зависеть от него, наша дверь для него открыта, а там как сложится. Он тренируется, следит за собой. Если он захочет вернуться на лед в какой-то момент, тогда появится конкретика и будем разговаривать. Пока это только слухи. Мы готовы к диалогу, он человек авторитетный, начинал в «Спартаке», все возможно.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.