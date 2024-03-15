Жамнов: «После поражений «Магнитке» в регулярке мы получили определенный опыт»

По завершению открытой тренировки «Спартака» главный тренер команды Алексей Жамнов рассказал о подготовке к серии второго раунда плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

— В команде все здоровы и готовы. Есть микротравмы, но без этого никуда, серьезных травм нет, — сказал Жамнов.

— «Металлург» называют улучшенной копией «Северстали».

— Это серьезный соперник и мы готовимся к нему. Совсем неслучайно они заняли первое место в своей конференции, но это в прошлом. Сейчас плей-офф, это совсем другое соревнование, и мы понимаем, что серия будет очень тяжелой.

— В «регулярке» у «Спартака» в играх с «Металлургом» два поражения.

— После них мы получили определенный опыт. Прекрасно знаем свои плюсы и минусы и работаем над тем чтобы было больше плюсов.

— Для команды хорошо, что серия начинается на выезде?

— Мы об этом не думаем. Но, конечно, лучше начинать при своих трибунах, они гонят вперед. Все-таки поддержка своих болельщиков очень важна.

Первый матч серии между командами состоится 17 марта в Магнитогорске. Начало — в 14.30 мск.

Евгений Туркулец