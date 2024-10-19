Александр Беляев получил травму в матче с «Амуром» и пропустит игру с «Адмиралом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что нападающий команды Александр Беляев пропустит матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

«У Беляева травма. Это случилось еще в первом периоде, не скажу, насколько он выбыл. Думаю, в следующем матче он не сыграет. Что касается Порядина, то у него много сил, он мог и в трех звеньях сыграть», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Беляев получил травму в первом периоде игры с «Амуром» (5:4), которая прошла 19 октября.

«Спартак» сыграет с «Адмиралом» в понедельник, 21 октября.