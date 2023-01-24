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Сегодня, 08:16

Жамнов: «Я общаюсь с руководством «Спартака», о смене тренера до окончания сезона речи не шло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что речи об уходе главного тренера клуба Игоря Гришина в течение нынешнего сезона нет.

«Я непосредственно общаюсь с руководством «Спартака», о смене тренера до окончания сезона речи не шло. Гришина брали, чтобы он работал. Он давно в структуре «Спартака», работал с «Химиком», а как будет после сезона — давайте доживем до этого. Вы сами прекрасно понимаете, что судьба тренера такова, что никто из них не застрахован от того, что будет завтра. Пока на данном этапе руководство смотрит на работу главного тренера, а после сезона будут сделаны выводы», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября, сменив Бориса Миронова. После его прихода красно-белые одержали восемь побед в девяти матчах, однако в следующих 15 игр команда потерпела 11 поражений.

«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 54 матчей.

Источник: ТАСС
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Игорь Гришин
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