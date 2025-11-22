Асетов: «Готовились к «Салавату» также, как и ко всем другим матчам»

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень хорошая командная победа, очень здорово сыграли в обороне, ловили шайбу на себя. Вратарь нас много выручал, очень классно сыграл. Готовились к «Салавату» также, как и ко всем матчам. Играем в свою игру, на домашней арене должны побеждать и радовать своих болельщиков!» — цитирует официальный сайт лиги Асетова.

«Барыс» с 27 очками в 29 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым — 23 очка в 28 играх.