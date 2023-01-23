Аликин, Никишин, Шаров выбраны лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов двадцатой игровой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях, сообщает сайт КХЛ.

Лучшим вратарем признан Евгений Аликин из «Амура», одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну сухую. По его воротам было нанесено 67 бросков, из которых он отразил 98,51%. Коэффициент надежности составил 0,50.

Лучшим защитником выбран игрок СКА Александр Никишин, набравший 3 (0+3) очка в трех матчах недели. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».

Лучшим нападающим стал Александр Шаров из «Сибири», набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели. Шаров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Спартака» Даниэль Усманов, набравший 2 (2+0) очка. В игре с «Автомобилистом» он сделал первый дубль в КХЛ.