Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» рассказал о прыжке с парашютом на отдыхе в Дубае.

— Расскажите о вашем самом экстремальном отдыхе?

— Дубай, прыжок с парашютом. И еще сноуборд в Сочи, хотя я бы не назвал его экстремальным, ведь я только учился.

— Как решились на прыжок с парашютом?

— Мы с женой дома смотрели «Холостяка». На тот момент как раз все проходило в Дубае, и на одном из свиданий они прыгали с парашютом. У меня всегда была такая мечта. А мы как раз в Дубай летели. Почему бы и нет? Где, как не в Дубае, прыгнуть с парашютом?

— Страшно?

— Нет. Ты прыгаешь в тандеме, пристегнутым к инструктору. Когда летишь в самолете, а рядом еще девчонки, ты же не скажешь ему: нет, все, полетели обратно, я боюсь.