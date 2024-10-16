Алистров прокомментировал победу СКА над «Нефтехимиком»

Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал «СЭ» победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Победную шайбу забросил нападающий Евгений Кузнецов, реализовавший буллит в овертайме.

«Была плюс-минус равная игра. «Нефтехимик» — хорошая команда, так что это нормально. Они, как и мы, хорошо сыграли. В хоккее бывает такое, что случаются овертаймы. Главное, что выиграли.

Много удалений в овертайме? Да, это довольно необычно, но такое случается. Фактор риска? Может быть, — сказал Алистров «СЭ».

СКА занимает второе место в таблице Западной конференции с 21 очком в 16 матчах. Команда проведет следующую игру дома 17 октября против ЦСКА.