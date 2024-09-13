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Сегодня, 13:43

Алистров — о поражении от «Трактора»: «СКА нормально играл, два периода отлично смотрелся»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал «СЭ» поражение от «Трактора» (0:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы нормально играли, два периода отлично смотрелись. В третьем немного не получилось, но в целом картинка игры у нас была хорошая. Просто бывают такие игры, когда не получается забить. Это нормально, нужно это перебороть и идти вперед.

Вторую игру подряд первые два периода заканчиваются со счетом 0:0? В хоккее бывают такие периоды, когда случаются такие игры. Опять же, повторюсь, это нужно перебороть, переждать, не останавливаться и так же играть дальше.

Надо просто продолжать работать, продолжать лезть на ворота. Все придет со временем. Главное — не унывать, не расстраиваться. Это часть хоккея. Все будет нормально", — сказал Алистров «СЭ».

В 4 матчах на старте сезона КХЛ петербургские армейцы потерпели 3 поражения и одержали 1 победу. На данный момент СКА занимает 9-ю строчку в Западной конференции, набрав 3 очка.

15 сентября СКА примет у себя дома тольяттинскую «Ладу».

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