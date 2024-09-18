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Сегодня, 06:29

Алтыбармакян — о поражении от «Локомотива»: «Лада» здорово играла первую половину периода»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

«Мы начали гораздо лучше, чем против СКА. Тренерский штаб акцентировал внимание на старте матча. Я считаю, мы здорово играли первую половину периода. Понятно, что ярославцы всегда будут дома нагнетать. Мы пропустили гол, который сложно назвать системной ошибкой. После него уже «Локомотив» доминировал. Не думаю, что стоит сравнивать два матча с «Локомотивом» на старте. Первый мы полностью проиграли, в этот раз смотрелись намного лучше», — приводит слова Алтыбармакяна официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» одержал пять побед в шести матчах сезона. Команда Игоря Никитина набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 5 баллами после шести игр располагается на 8-й позиции на «Востоке».

В следующем матче клуб из Ярославля встретится с «Салаватом Юлаевым». Команда из Тольятти сыграет с «Автомобилистом».

Источник: Сайт КХЛ
Андрей Алтыбармакян
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)

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