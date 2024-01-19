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Сегодня, 11:22

Алтыбармакян рассказал об эмоциях после поражения «Лады» от «Ак Барса»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян поделился эмоциями после матча с «Ак Барсом» в регулярном ФОНБЕТ чемпионате КХЛ — 1:5.

«Надо отдать должное сопернику. С такой командой если много удаляться, то сложно рассчитывать на победу. Думаю, можно было зацепиться при счете 1:1. Пара глупых ошибок была, почти один в ноль вышли. Забили второй гол, а потом ненужное удаление было при третьем голе. Со счета 3:1 было тяжело выбраться. К сожалению, большинство соперника именно сегодня начало работать», — цитирует Алтыбармакяна Metaratings.ru.

«Ак Барс» (62 очка) после 52 матчей занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (63) после 54 игр идет пятой на «Востоке».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-lady-altybarmakyan-esli-nichushkin-poshyol-na-takoi-osoznannyi-shag-to-khochet-stat-luchshe-325437/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
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