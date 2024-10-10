Американский форвард «Лады» Греко восхитился русской кухней

Сегодня, 13:35
Американский форвард «Лады» Энтони Греко рассказал о вещах, которые больше всего удивили его в России.
«Когда я тренировался во Флориде, разговаривал о России с Задоровым, Тарасенко, Дадоновым... Они рассказывали о российских городах, о том, какие команды в КХЛ обычно борются за высокие места.
Что удивило здесь больше всего? Русская кухня! Я достаточно избирателен в еде, мне много что не нравится. Но в России еда одна из лучших, что я пробовал. Это стало большим сюрпризом», — цитирует Греко «Чемпионат».
Американец подписал контракт с «Ладой» летом 2024 года сроком на 1 сезон. 31-летний нападающий провел за клуб 14 матчей, набрав 2 очка (1+1).
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
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Да Коста Стефан
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Летунов Максим
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