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Сегодня, 20:30

Американский форвард Смит присоединился к «Барысу»

Алина Савинова
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«Барыс» сообщил о заключении контракта с американским форвардом Коннором Джеффри (Си Джеем) Смитом.

Отмечается, что одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

Практически всю карьеру форвард провел в Северной Америке. На его счету 15 матчей в НХЛ и 265 игр в АХЛ. В минувшем сезоне Смит выступал в чемпионате Финляндии за команду «Юп». За 33 матча он заработал 20 (8+12) очков.

Ранее стало известно, что «Барыс» подписал канадского защитника Натана Болье, контракт с которым также рассчитан до 31 мая 2025 года.

Источник: https://t.me/Barys_hc/3093
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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