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Сегодня, 15:50

Американский хоккеист Кэмпфер заявил, что наслаждается едой в России

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Американский защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер заявил, что в России более высокое качество продуктов, чем в США.

«В Америке принято делать покупки минимум на неделю вперед минимум. В продуктах, конечно, есть консерванты. В Казани же, если не съесть что-то быстро, оно пропадет за пару дней. И я, и моя жена очень ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей он тоже отличается в лучшую сторону, ты в прямом смысле наслаждаешься едой», — заявил Кэмпфер Metaratings.ru.

За «Трактор» в новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ американец провел три матча и отметился 1 результативной передачей. В США он играл в системах клубов «Миннесота», «Бостон», «Флорида», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт».

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
ХК Трактор

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