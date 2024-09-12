Американский хоккеист Кэмпфер заявил, что наслаждается едой в России

Американский защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер заявил, что в России более высокое качество продуктов, чем в США.

«В Америке принято делать покупки минимум на неделю вперед минимум. В продуктах, конечно, есть консерванты. В Казани же, если не съесть что-то быстро, оно пропадет за пару дней. И я, и моя жена очень ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей он тоже отличается в лучшую сторону, ты в прямом смысле наслаждаешься едой», — заявил Кэмпфер Metaratings.ru.

За «Трактор» в новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ американец провел три матча и отметился 1 результативной передачей. В США он играл в системах клубов «Миннесота», «Бостон», «Флорида», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт».