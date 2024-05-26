Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:26

Американский хоккеист с российским паспортом Менелл назвал самое нелюбимое русское блюдо

Telegram Дзен

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл оценил блюда русской кухни.

«Что мне не нравится в России? Традиционная русская кухня. Я пробовал много чего. Несколько блюд мне нравятся, но многие блюда с рыбой и некоторые салаты пришлись мне не по вкусу.

Самая отвратительная русская еда — это шпроты. Икра неплохая, к ней со временем привыкаешь. Она не была отвратительной, но я бы ее не заказал в ресторане. Есть много других блюд, которые бы я предпочел вместо этого», — рассказал Менелл в интервью Russian Code.

Менелл выступает в КХЛ с 2022 года. В прошлом сезоне 27-летний игрок провел 76 матчей за «Динамо», в которых забросил восемь шайб и отдал 49 результативных передач.

Летом прошлого года Менелл получил паспорт гражданина РФ.

Хоккей
ХК Динамо (Москва)
7
Обсудить
Читайте также
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Росгвардия показала штурм квартиры стрелявшего по полицейским в Петербурге
Сборная Швейцарии обыграла канадцев и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Плющев полагает, что в предстоящем сезоне КХЛ будет много разочарований для болельщиков