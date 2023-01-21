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Сегодня, 11:37

Американский нападающий «Авангарда»: «Я буду очень рад, если останусь в Омске. Тут классно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Американский нападающий «Авангарда» Алекс Броадхерст заявил, что хотел бы продолжить играть в КХЛ в следующем сезоне.

«Буду обсуждать все варианты с агентом, но мне хотелось бы остаться в КХЛ. Если я останусь в Омске, буду очень рад. Время покажет. Я немного переживал перед тем, как лететь в Омск, но с первого дня в России все было классно», — приводит слова Броадхерста РИА «Новости».

Действующее соглашение игрока с омской командой рассчитано до апреля 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний американец сыграл за «Авангард» 52 игры и набрал 24 (10+14) очка.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 66 баллов за 52 встречи.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230121/khokkey-1846423329.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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