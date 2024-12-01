Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:50

Защитник «Динамо» Менелл: «Билеты на «Щелкунчик» начинаются от 100 тысяч рублей? Придется заплатить эту сумму»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл выразил готовность заплатить крупную сумму за билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

«Пока я так и не посетил «Щелкунчик» в Большом театре. Тяжело попасть на шоу — билеты раскупают очень быстро. Стоимость билетов начинается от 100 тысяч рублей? «Щелкунчик» — первоклассный балет, и посмотреть его в таком историческом месте, как Большой театр, дорогого стоит. Придется заплатить эту сумму, чтобы провести невероятный вечер и получить удовольствие от шоу», — цитирует Менелла Legalbet.ru

28 ноября Telegram-канал Большого театра сообщил, что зрители впервые в истории смогут бесплатно увидеть легендарный балет в прямом эфире.

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Нехороший кашель: в России растет заболеваемость микоплазменной пневмонией
В Польше выступили против гибели своих сограждан за Украину
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Таллин принял шесть боевых кораблей военно-морской группы НАТО
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Сегодня
Вчера
Неделя