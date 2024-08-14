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Сегодня, 06:01

Мифтахов: «Был очень счастлив играть с Радуловым и Шипачёвым в одной команде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал уход из команды Александра Радулова и Вадима Шипачева.

«Я не эксперт, а игрок. Могу сказать лишь то, что был очень счастлив играть с Радуловым и Шипачевым в одной команде и набраться от них опыта. Они старались передать его всем, а особенно ребятам помоложе. Я благодарен ребятам.

Что игроки могут дать своим новым командам? Все свои сильные качества. Они опытные игроки, которые знают, что от них требуется. Думаю, что у ребят есть свои определённые задачи, которые они спокойно решат», — цитирует Metaratings.ru Мифтахова.

Источник: Metaratings.ru
Александр Радулов
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Амир Мифтахов
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