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Сегодня, 11:36

Мифтахов: «Были предложения из НХЛ, но хочу выиграть Кубок с «Ак Барсом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер Амир Мифтахов прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с «Ак Барсом».

— Ты подписал новый контракт с «Ак Барсом». Был ли интерес из НХЛ, где ты свободный агент?

— Да, у меня были хорошие предложения. Не могу раскрыть детали, но предлагали подписать двусторонний контакт.

— Почему остался в «Ак Барсе»?

— Это мое решение. Хочется показать себя дома, в Казани. Из другой команды, возможно, было бы больше желания сразу уехать, но хочется отдать должное родному клубу, выиграть Кубок. А дальше уже будет видно, — приводит слова Мифтахова Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Мифтахов провел в составе «Ак Барса» 34 матча в «регулярке», отразил 91,7 процента бросков, одержал 18 побед и 4 матча сыграл на ноль.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК Ак Барс
Амир Мифтахов
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