«Адмирал» на выезде обыграл «Амур»

Сегодня, 14:24
«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 3:1.
В составе владивостокцев 2 (1+1) очка набрал Александр Шевченко, еще по голу забили Николай Чебыкин и Рудольф Червены. У хабаровчан отличился Станислав Бочаров.
После этого матча «Адмирал» с 49 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 38 очками — на восьмой строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: А.А. Шевченко — 1 (мен., Криштоф), 16:32 — 0:1. Бочаров — 6 (бол., Аляев, Николишин), 17:36 — 1:1. Чебыкин — 3 (бол., Берлев, А.А. Шевченко), 30:51 — 1:2. Червены — 10 (п.в., Криштоф, Лисовец), 59:57 — 1:3.
Вратари: Аликин (58:37 — 59:57) — Серебряков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (9+10+10) — 30 (11+10+9).
Судьи: Гамалей, Морозов.
8 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена.