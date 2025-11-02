«Амур» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на льду «Платинум Арены» в Хабаровске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 ноября, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Адмирал

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Хабаровска могут следить за игрой своей команды на телеканале «Губерния» (начало эфира — в 16.45 по местному времени).

Хабаровчане набрали 17 очков в 20 матчах и занимают девятое место в Восточной конференции. Команда из Владивостока с 16 очками в 18 играх идет на десятой строчке «Востока».