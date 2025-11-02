Видео
2 ноября, 07:15

«Амур» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Амур» и «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Амур» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 ноября.
Фото ХК «Амур»

«Амур» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на льду «Платинум Арены» в Хабаровске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
Адмирал

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Хабаровска могут следить за игрой своей команды на телеканале «Губерния» (начало эфира — в 16.45 по местному времени).

Хабаровчане набрали 17 очков в 20 матчах и занимают девятое место в Восточной конференции. Команда из Владивостока с 16 очками в 18 играх идет на десятой строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
