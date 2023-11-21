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Сегодня, 14:19

«Амур» победил «Адмирал», Гиздатуллин оформил ассистентский дубль

Руслан Минаев
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«Амур» дома победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев ассистентский дубль оформил Артур Гиздатуллин. У гостей шайбу забросил Денис Голубев.

Это второй матч в Хабаровске подряд. В первой игре победил «Адмирал» со счетом 2:0.

«Амур» после этой встречи набрал 32 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» — 22 очка и 12-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Грецкий — 3 (Щемеров, Гиздатуллин), 12:13 — 1:0. Голубев — 2 (Лисовец), 30:49 — 1:1. Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 41:13 — 2:1.

Вратари: Бобков — С.В. Иванов (59:42).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 46 (20+17+9) — 32 (13+10+9).

Судьи: Раводин, Спирин.

21 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
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ХК Адмирал
ХК Амур
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