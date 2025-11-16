Видео
Сегодня, 12:15

«Адмирал» на выезде обыграл «Амур», Гутик сделал дубль

«Адмирал» на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей сделал дубль Даниил Гутик, по одному голу у Либора Шулака, Игоря Гераськина и Дмитрия Завгороднего. У хозяев отличились Евгений Свечников и Кирилл Ураков.

«Адмирал» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 24 матчах. «Амур» идет на седьмой строчке с 24 очками в 26 играх.

«Адмирал» в следующем матче сыграет на выезде с «Торпедо» 18 ноября. «Амур» встретится в гостях с «Трактором» 20 ноября.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
Адмирал
