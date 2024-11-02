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«Амур» — «Адмирал»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Амур» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олег Ли (ХК «Амур»).
Фото ХК «Амур»
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«Амур» сыграет с «Адмиралом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 2 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Губерния». Начало эфира — в 17.15 по местному времени.

Хабаровская команда набрала 12 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. Клуб из Владивостока с 21-м очком располагается на 6-й строчке на Востоке.

Матч «Амур» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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