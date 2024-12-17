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Сегодня, 10:30

«Амур» — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 17 декабря. Игра пройдет на «Платинум Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание — в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу двух дальневосточных команд покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Хабаровске игру также будет транслировать канал «Губерния».

С ключевыми событиями игры «Амур» — «Адмирал» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» замыкает таблицу Восточной конференции, набрав 18 очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Адмирал» провел 36 игр и набрал 39 очков. Команды встретятся в четвертый раз за сезон, предыдущие три матча выиграл «Адмирал».

Матч «Амур» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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