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«Амур» — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Адмирал» сыграют в чемпионате КХЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» и «Адмирал» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Матч пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске. Стартовое вбрасывание — в 10.30 по московскому времени.

Трансляция матча КХЛ пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также смотреть игру можно на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайте лиги.

Кроме того, игру в Хабаровске покажут на канале «Губерния» (начало — в 17.15 по местному времени).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Амур» — «Адмирал» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» провел 34 матча и набрал 18 очков, у «Адмирала» — 35 игр и 37 очков.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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