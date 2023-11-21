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Сегодня, 11:00

«Амур» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Амур» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Брынцев (ХК «Амур»).
Фото ХК «Амур»
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«Амур» на своем льду сыграет с «Адмиралом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 21 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Оkko по платной подписке.

Жители Хабаровска и Хабаровского края смогут посмотреть игру на телеканале «Губерния». Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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