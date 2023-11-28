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Сегодня, 10:40

«Амур» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Амур» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вячеслав Грецкий (ХК «Амур»).
Фото ХК «Амур»
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«Амур» встретится с «Адмиралом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 28 ноября. Матч пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Хабаровска смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Губерния». Эфир начнется в 18.50 по местному времени.

Календарь игр и результаты встреч доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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