«Ак Барс» обыграл «Амур» и одержал шестую победу подряд

«Ак Барс» в гостях обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе казанцев забивали Дмитрий Воронков (дубль), Александр Радулов и Кирилл Петров. У хабаровчан голы на счету Яна Дрозга, Станислава Бочарова и Вячеслава Грецкого.

С начала года «Ак Барс» выиграл 17 матчей из 20 и идет на серии из 6 побед.

Команда Зинэтулы Билялетдинова лидирует на «Востоке» с 87 очками. «Амур» на 9-й строчке с 67 очками.

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«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы: Воронков — 15 (Глухов, Семенов), 8:51 — 0:1. Радулов — 23 (Сафонов), 9:08 — 0:2. Воронков — 16 (Лучевников, Радулов), 26:16 — 0:3. Дрозг — 8 (Дубакин, Ли), 28:46 — 1:3. Бочаров — 12 (бол., Лихачев, Николишин), 31:57 — 2:3. Петров — 11 (Юдин), 39:01 — 2:4. Грецкий — 3, 50:57 — 3:4.

Вратари: Калниньш (Лозебников, 39:01, 58:17) — Мифтахов.

Штраф: 2 — 14.

Броски: 38 (10+12+16) — 31 (10+9+12).

Судьи: Акузовский, Соин.

18 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.