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Сегодня, 08:30

«Амур» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» начнется в 10:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК &amp;quot;Амур&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Амур&quot;
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«Амур» и «Ак Барс» в субботу, 14 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — 10:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов KHL Prime, «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Амур» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ак Барс» набрал 25 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Амура» 16 баллов, команда находится на 9-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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