«Ак Барс» на выезде уступил «Амуру»

«Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде уступил «Амуру» со счетом 4:5.

В составе казанцев дубль оформил Дмитрий Яшкин, еще по голу забили Кирилл Семенов и Артем Галимов. У хабаровчан шайбы 3 (1+2) очка набрал Иван Мищенко, по шайбе забросили Сергей Лапин, Алекс Бродхерст, Девин Броссо и Алекс Гальченюк.

После этого матча «Ак Барс» с 58 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Амур» прервал серию из четырех поражений и с 25 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)

Голы: Яшкин — 21 (Петан, Семенов), 3:17 — 0:1. Яшкин — 22 (бол., Петан, Лямкин), 3:49 — 0:2. Лапин — 4 (Мищенко, Гиздатуллин), 8:53 — 1:2. Семенов — 12 (Петан), 23:30 — 1:3. Мищенко — 2 (Дюрандо, Грецкий), 25:16 — 2:3. Галимов — 21 (Лучевников), 37:21 — 2:4. Бродхерст — 6 (бол., Гальченюк), 41:08 — 3:4. Броссо — 8 (бол., Мищенко, Бродхерст), 42:18 — 4:4. Гальченюк — 17 (Слепец, Джурасик), 58:43 — 5:4.

Вратари: Джурасик — Мифтахов (59:09).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+7+14) — 39 (11+20+8).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

16 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 5772 зрителя.