Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:26

«Ак Барс» на выезде уступил «Амуру»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде уступил «Амуру» со счетом 4:5.

В составе казанцев дубль оформил Дмитрий Яшкин, еще по голу забили Кирилл Семенов и Артем Галимов. У хабаровчан шайбы 3 (1+2) очка набрал Иван Мищенко, по шайбе забросили Сергей Лапин, Алекс Бродхерст, Девин Броссо и Алекс Гальченюк.

После этого матча «Ак Барс» с 58 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Амур» прервал серию из четырех поражений и с 25 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)

Голы: Яшкин — 21 (Петан, Семенов), 3:17 — 0:1. Яшкин — 22 (бол., Петан, Лямкин), 3:49 — 0:2. Лапин — 4 (Мищенко, Гиздатуллин), 8:53 — 1:2. Семенов — 12 (Петан), 23:30 — 1:3. Мищенко — 2 (Дюрандо, Грецкий), 25:16 — 2:3. Галимов — 21 (Лучевников), 37:21 — 2:4. Бродхерст — 6 (бол., Гальченюк), 41:08 — 3:4. Броссо — 8 (бол., Мищенко, Бродхерст), 42:18 — 4:4. Гальченюк — 17 (Слепец, Джурасик), 58:43 — 5:4.

Вратари: Джурасик — Мифтахов (59:09).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+7+14) — 39 (11+20+8).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

16 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 5772 зрителя.

4
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
Читайте также
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Сегодня
Вчера
Неделя