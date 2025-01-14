«Амур» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 14 января

«Амур» и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 14 января. Игра в Хабаровске пройдет на «Платинум-Арене» и начнется в 12.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд игру в прямом эфире покажут хабаровский телеканал «Губерния» и казанский телеканал «ТНВ Татарстан».

Ключевые события и результат игры «Амур» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» провел 44 матча и набрал 23 очка, предыдущим соперником хабаровчан был «Сочи» (2:5). У «Ак Барса» — 42 игра и 56 очков, в субботу казанцы обыграли в овертайме «Барыс» (5:4 ОТ).