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«Амур» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 января. Матч пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание — в 12.00 по московскому времени.

Трансляцию игры КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд прямой эфир будет организован на хабаровском канале «Губерния» и казанском канале «ТНВ Татарстан».

Ключевые события и результат игры «Амур» — «Ак Барс» отслеживайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Амур» в 45 матчах набрал 23 очка, у «Ак Барса» — 43 игры и 58 очков. В предыдущем матче регулярного чемпионата соперники также играли друг с другом в Хабаровске, победу одержали казанцы (4:1).

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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