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Сегодня, 15:26

«Амур — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Виктория Кравченко
Игроки «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Хабаровске. Гости одержали победу — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей отличились Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин и Никита Лямкин. У хозяев голы забили Александр Щемеров и Евгений Грачев, оформивший дубль.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место на «Востоке», набрав 25 очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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