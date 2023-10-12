«Амур — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Хабаровске. Гости одержали победу — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей отличились Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин и Никита Лямкин. У хозяев голы забили Александр Щемеров и Евгений Грачев, оформивший дубль.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место на «Востоке», набрав 25 очков.

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