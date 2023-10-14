«Амур» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» дома проиграл в овертайме «Ак Барсу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3. Встреча прошла на «Платинум-Арене».

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Счет в игре открыл форвард хабаровчан Дмитрий Шевченко. Затем нападающий казанцев Семен Терехов сравнял. Во втором периоде Егор Коршков вывел «Амур» вперед. «Ак Барс» через 2 минуты снова сделал счет равным, забил Константин Лучевников.

На первой минуте овертайма отличился Александр Радулов и принес победу клубу из Казани.

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