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Сегодня, 14:33

«Амур» по буллитам переиграл «Авангард»

Руслан Минаев
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«Амур» обыграл «Авангард» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В составе хозяев в основное время забивали Станислав Бочаров и Никита Гребенкин. У гостей отличились Рид Буше и Корбан Найт.

Победный буллит реализовал Сергей Дубакин.

«Амур» набрал 61 очко и занял 8-е место в Восточной конференции. «Авангард» с 72 очками — на 4-й строчке.

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«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Буше — 26 (бол., Найт, Толчинский), 5:38 — 0:1. Бочаров — 8 (Николишин, Педан), 15:54 — 1:1. Гребенкин — 9 (Дубакин), 27:19 — 2:1. Найт — 13 (Буше), 58:06 — 2:2.

Победный буллит: Дубакин.

Вратари: Калниньш — Демченко (60:07 — 60:40, 63:01 — 63:50).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 41 (11+20+10+0) — 36 (16+7+9+4).

Судьи: Беляев, Бирин.

3 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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