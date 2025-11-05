«Амур» и «Авангард» сыграют в чемпионате КХЛ 5 ноября

«Амур» и «Авангард» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Платинум-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 12.15 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 ноября, 12:15. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Авангард

За основными событиями и результатом игры «Амур» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жителям регионов команд можно смотреть игру на хабаровском канале «Губерния» и омском канале «12».

«Амур» набрал 19 очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, «Авангард» — 29 очков в 21 игре.

Предыдущим соперником хабаровчан в сезоне в воскресенье был «Адмирал» (3:2), а омичи обыграли «Нефтехимик» (2:1).