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Сегодня, 14:11

«Авангард» на выезде обыграл «Амур», хабаровчане забили впервые за шесть матчей

Алина Савинова
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«Авангард» победил «Амур» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы гостей забили Семен Чистяков и Николай Прохоркин. Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Евгений Грачев, который прервал шестиматчевую серию хабаровчан без голов.

«Авангард» набрал 17 очков за 21 игру и располагается на 10-м месте в таблице «Востока». У «Амура» 12 баллов после 23 встреч и последняя строчка. Команда потерпела девятое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Чистяков — 8 (Прохоркин), 32:33 — 0:1. Прохоркин — 1, 37:07 — 0:2. Грачев — 2 (Грецкий, Балдаев), 51:25 — 1:2.

Вратари: Лозебников (58:57) — Хомченко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (15+17+7) — 19 (5+6+8).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

5 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена».

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