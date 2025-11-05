«Авангард» в овертайме проиграл «Амуру»

Авангард в прошлом году пришёл к выводу, что следует добавить силовую компоненту. Добавили. Но это не должно означать, что следует отказаться от комбинационного хоккея. Сейчас в команде 9 хороших защей и 15 напов. Если нужна свежесть меняйте, но парами или тройками. Нужна сыгранность и свежесть в тройках, нужно прекратить эксперименты по выживаемости в 11 напов, лучше уж в 7 защей играть. Простая спортивная математика показывает, что беготня 1-2 игроками к чужим воротам без шайбы - это игра на соперника, который их легко отсекает, а не паникует. Нужен контроль средней зоны, а с такой тактикой наши соперники пролетают её без помех. Но главное - нужна сыгранность и свежесть ног и головы.

URMA

Драматизировать поражение Авангарда от Амура не стоит. Сезон длинный и поражений не избежать. Напрягает другое. Не видно пока за счет чего может Авангард добавить при такой системе игры. Повышать скорости уже дальше некуда. Все бегут,борятся. Игру в пас улучшить при данной тренерской системе проблематично. Потому что вся игра построена на выбросах,набросах,единоборствах у бортов. Держать шайбу при этом не получается. А без контроля шайбы, как можно доминировать на поле?. Надеяться только на ошибки соперника?. Ну так этих ошибок может быть гораздо меньше у противника,если он контролирует шайбу,а с ней и игру. Вопросов стало за последний месяц очень много к ТШ. А ответов пока нет. Ответов в плане не тренерских обьяснений на вопросы,а поставленной игрой от команды. Которая в данный момент можно сказать отсутствует. В этом плане у Магнитки и АК Барса она видна и приносит победы.

05.11.2025