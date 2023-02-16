«Автомобилист» в гостях переиграл «Амур»

«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе хозяев отличились Денис Вихарев и Станислав Бочаров.

За «Автомобилист» забросили Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста, а также дублем отметился Алексей Макеев.

«Амур» занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 67 очков за 64 матча.

«Автомобилист» располагается на 2-й строчке с 79 баллами за 63 игры.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Голы: Мэйсек — 34 (Трямкин), 9:18 — 0:1. Вихарев — 4 (Коротких, Гиздатуллин), 9:39 — 1:1. Макеев — 3 (Белоусов, Блэкер), 21:37 — 1:2. Бочаров — 11 (Николишин), 21:48 — 2:2. Да Коста — 19 (Голышев, Баранцев), 22:23 — 2:3. Макеев — 4, 29:35 — 2:4.

Вратари: Калниньш (57:49) — Маттссон.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (13+13+9) — 35 (9+18+8).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

16 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 4334 зрителя.