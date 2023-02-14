«Амур» обыграл «Автомобилист» и прервал серию из трех поражений подряд

Сегодня, 14:16
«Амур» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Барулин, Иван Николишин и Руслан Педан.
За екатеринбургский клуб голы забили Анатолий Голышев и Алексей Макеев.
«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Амур» располагается на 8-й строчке — 67 очков.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Барулин — 7 (Дрозг, Кулик), 17:29 — 1:0. Голышев — 16 (Ли, Кормье), 27:18 — 1:1. Николишин — 16 (Бочаров, Аляев), 45:53 — 2:1. Макеев — 2 (Мэйсек), 49:32 — 2:2. Педан — 2 (Бочаров, Лихачев), 51:39 — 3:2.
Вратари: Калниньш — Галкин (58:30).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 30 (13+7+10) — 29 (8+10+11).
Судьи: Кочетов, Ромасько.
14 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 4503 зрителя.